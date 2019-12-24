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Факты / Мир

На Филиппинах 300 человек отравились вином – 8 умерли

На филиппинском острове в результате употребления кокосового вина госпитализировали 300 человек, восемь из которых умерли.

На Филиппинах 300 человек отравились вином – 8 умерли

В филиппинском городе Ризал восемь человек скончались в результате употребления кокосового вина, еще 300 человек госпитализированы с отравлением.

Местное правительство наложило запрет на продажу напитка, который неофициально распространяют во время рождественских праздников.

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Чтобы оказать помощь всем пострадавшим, некоторые врачи даже вернулись из отпусков.

– Из-за неправильного брожения вина из кокоса в напитке может образоваться избыточное количество метанола – ядовитого спирта, употребление которого приводит к слепоте и даже летальному исходу, – отметил медик.

В прошлом году на Филиппинах более 10 человек умерли от употребления кокосового вина, в образцах которого государственный регулятор обнаружил высокое содержание метанола.

Напомним, в Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом. Один ребенок умер в реанимации.

Источник: Aljazeera

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