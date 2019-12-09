На Черниговщине трое детей отравились неизвестным веществом, самый маленький умер

В Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом. Один ребенок умер в реанимации.
Трое детей из села Стахорщина Новгород-Северского района с отравлением госпитализировали в местную районную больницу.
9-летний мальчик умер в больнице в реанимационном отделении.
В состоянии средней тяжести находится двое детей 12 и 14 лет.
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Окончательный диагноз устанавливается. По предварительной информации, дети, вероятно, съели корень растения борщевик и запили его водой из реки.
Ранее Факты ICTV писали, что на Полтавщине из-за отравления опасными парами погибли три человека.
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