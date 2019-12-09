PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Черниговщине трое детей отравились неизвестным веществом, самый маленький умер

В Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом. Один ребенок умер в реанимации.

На Черниговщине трое детей отравились неизвестным веществом, самый маленький умер

Трое детей из села Стахорщина Новгород-Северского района с отравлением госпитализировали в местную районную больницу.

9-летний мальчик умер в больнице в реанимационном отделении.

В состоянии средней тяжести находится двое детей 12 и 14 лет.

Читайте: На Ровенщине 12 школьников отравились китайскими конфетами

Окончательный диагноз устанавливается. По предварительной информации, дети, вероятно, съели корень растения борщевик и запили его водой из реки.

Ранее Факты ICTV писали, что на Полтавщине из-за отравления опасными парами погибли три человека.

Источник: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киевской области мужчина насиловал 14-летнюю племянницу на глазах у ее брата
В Киевской области мужчина насиловал 14-летнюю племянницу на глазах у ее брата
Масштабный пожар в Киеве на проспекте Победы – горят склады швейной фабрики
Масштабный пожар в Киеве на проспекте Победы – горят склады швейной фабрики
Под Киевом Porsche протаранил маршрутку – два человека погибли
Под Киевом Porsche протаранил маршрутку – два человека погибли
В Кировоградской области поезд раздавил легковушку – водитель погиб
В Кировоградской области поезд раздавил легковушку – водитель погиб
У Харкові біля входу до магазину хутра повісили труп вівці
В Харькове у входа в магазин меха повесили труп овцы (18+)
Как мужчина развращал 10-летнюю девочку в Киеве – скриншоты переписки
Как мужчина развращал 10-летнюю девочку в Киеве – скриншоты переписки
Не уступил дорогу: в Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу
Не уступил дорогу: в Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу
В центре раздавленный легковик – под Одессой столкнулись 11 автомобилей
В центре раздавленный легковик – под Одессой столкнулись 11 автомобилей
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка