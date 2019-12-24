На Філіппінах 300 людей отруїлись вином – 8 померли

На філіппінському острові у результаті вживання кокосового вина госпіталізували 300 осіб, вісім з яких померли.

У філіппінському місті Різал вісім людей померли внаслідок вживання кокосового вина, ще 300 людей госпіталізували з отруєнням.

Місцевий уряд наклав заборону на продаж напою, який неофіційно поширюють під час різдвяних свят.

Щоб надати допомогу всім постраждалим, окремі лікарі навіть повернулися з відпусток.

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– Через неправильне бродіння вина з кокоса в напої може утворитися надмірна кількість метанолу – отруйного спирту, вживання якого приводить до сліпоти і навіть летального результату, – наголосив медик.

Торік на Філіппінах більше 10 осіб померли від вживання кокосового вина, в зразках якого державний регулятор виявив високий вміст метанолу.

Нагадаємо, у Чернігівській області троє дітей отруїлися невідомою речовиною. Одна дитина померла в реанімації.

Джерело: Aljazeera