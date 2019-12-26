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Факты / Мир

На Филиппинах бушует тайфун: 16 человек погибло

На Филиппинах тайфун нанес значительный материальный ущерб, разрушив крыши домов и опрокинув столбы, 16 человек погибло.

На Филиппинах бушует тайфун: 16 человек погибло

Тайфун Фанфон, который сопровождался порывами ветра, достигающими 195 км/ч, нанес значительный материальный ущерб, разрушив крыши домов и опрокинув столбы.

4 000 человек вынуждены были оставить свои дома в регионе Восточные Висайи.

На Филиппинах бушует тайфун: 16 человек погибло / 3 фотографии

Люди начинают выкладывать фотографии и комментарии у себя в соцсетях.

– Дороги остаются заблокированными, но были предприняты некоторые усилия, чтобы устранить ущерб. Это довольно плохо, – сказал Юнг Бьюнг Джун через мессенджер Instagram.

 

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Typhoon #Phanfone #UrsulaPH Deadly Christmas storm kills 16 in the #Philippines..

Публикация от Ayman Mat 🇰🇼 (@aymanmatnews)

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Из-за стихийного бедствия были отменены не менее 60 внутренних авиарейсов, 157 судов не могут выйти в море, свыше 20 тыс. пассажиров остаются в портах.

За минувшую ночь тайфун уничтожил примерно 100 домов.

Недавно Японию накрыл мощный тайфун Хагибис. Из-за непогоды погибли два человека, еще 70 пострадали.

Источник: AFP

Фото: Getty Images

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