В результате тайфуна в Китае погибли 44 человека.

По данным метеорологов, скорость ветра в провинции Чжэцзян достигала 187 км/ч.

Больше всего бедствия произошло в районах Чжэцзян, Шанхай, провинции Цзянсу, там были эвакуированы более 1 млн человек. Еще более 180 тыс. вывезены в Шаньдуне.

Читайте: На Филиппинах объявили эпидемию лихорадки Денге – погибли 622 человека

Экономический ущерб от природного катаклизма уже составляет 18 млрд юаней ($2,55 млрд).

Today’s #ClimateChaos

1 India floods: 147 dead after torrential rain

2 Myanmar floods: 51 dead in deadliest natural disaster to strike nation’s southeast

3 China: Death toll from powerful typhoon #Lekima rose to 30 on Sunday, 1m forced to leave homes pic.twitter.com/ijv5YVQ7NB

— Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) August 11, 2019