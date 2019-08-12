На востоке Китая в результате тайфуна Лекима погибли уже 44 человека, еще 16 считаются пропавшими без вести.

В результате тайфуна в Китае погибли 44 человека.

По данным метеорологов, скорость ветра в провинции Чжэцзян достигала 187 км/ч.

Больше всего бедствия произошло в районах Чжэцзян, Шанхай, провинции Цзянсу, там были эвакуированы более 1 млн человек. Еще более 180 тыс. вывезены в Шаньдуне.

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Экономический ущерб от природного катаклизма уже составляет 18 млрд юаней ($2,55 млрд).

Today’s #ClimateChaos

1 India floods: 147 dead after torrential rain

2 Myanmar floods: 51 dead in deadliest natural disaster to strike nation’s southeast

3 China: Death toll from powerful typhoon #Lekima rose to 30 on Sunday, 1m forced to leave homes pic.twitter.com/ijv5YVQ7NB — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) August 11, 2019

Большинство смертей стало следствием прорыва дамбы в провинции из-за проливных дождей.

Напомним, в городе Дейтон, штат Огайо неизвестный открыл огонь по людям, в результате чего погибли 9 человек, еще около 16 ранены.

Источник: CGTN