PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Тайфун в Китае лишил жизни более 40 человек

На востоке Китая в результате тайфуна Лекима погибли уже 44 человека, еще 16 считаются пропавшими без вести.

Тайфун в Китае лишил жизни более 40 человек

В результате тайфуна в Китае погибли 44 человека.

По данным метеорологов, скорость ветра в провинции Чжэцзян достигала 187 км/ч.

Больше всего бедствия произошло в районах Чжэцзян, Шанхай, провинции Цзянсу, там были эвакуированы более 1 млн человек. Еще более 180 тыс. вывезены в Шаньдуне.

Читайте: На Филиппинах объявили эпидемию лихорадки Денге – погибли 622 человека

Экономический ущерб от природного катаклизма уже составляет 18 млрд юаней ($2,55 млрд).

Большинство смертей стало следствием прорыва дамбы в провинции из-за проливных дождей.

Напомним, в городе Дейтон, штат Огайо неизвестный открыл огонь по людям, в результате чего погибли 9 человек, еще около 16 ранены.

Источник: CGTN

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Китае наводнение смыло туристов в ущелье – 13 погибших
В Китае из-за “цунами” в бассейне аквапарка пострадали 44 человека
Протест в Гонконге: основная причина и последствия
Фонд Леонида Кучмы принял делегацию из Китая – как прошла встреча
Китай на пороге дефолта: как это повлияет на Украину
Парламент Великобритании усилит меры противодействия России и Китаю
В Китае фанаты Мстителей избили посетителя кинотеатра из-за спойлеров
Сообщают об опозданиях и отдыхе: в Китае дворников обязали носить умные браслеты
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка