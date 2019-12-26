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На Філіппінах вирує тайфун: 16 людей загинуло

На Філіппінах тайфун завдав значних матеріальних збитків, зруйнувавши дахи будинків і перекинувши стовпи, 16 людей загинуло.

На Філіппінах вирує тайфун: 16 людей загинуло

Тайфун Фанфон, який супроводжувався поривами вітру, що досягають 195 км/год, завдав значної матеріальної шкоди, зруйнувавши дахи будинків і перекинувши стовпи.

4 000 тис. людей змушені були залишити свої будинки в регіоні Східні Вісаї.

На Філіппінах вирує тайфун: 16 людей загинуло / 3 фотографии

Люди починають викладати фотографії та коментарі у себе в соцмережах.

– Дороги залишаються заблокованими, але були зроблені деякі зусилля, щоб усунути шкоду. Це досить погано, – сказав Юнг Бьюнг Джун через месенджер Instagram.

 

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Typhoon #Phanfone #UrsulaPH Deadly Christmas storm kills 16 in the #Philippines..

Публикация от Ayman Mat 🇰🇼 (@aymanmatnews)

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Через стихійне лихо були скасовані не менше 60 внутрішніх авіарейсів, 157 суден не можуть вийти в море, понад 20 тис. пасажирів залишаються у портах.

За минулу ніч тайфун знищив приблизно 100 будинків.

Нещодавно Японію накрив потужний тайфун Хагібіс. Через негоду загинуло двоє людей, ще 70 постраждали.

Джерело: AFP

Фото: Getty Images

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