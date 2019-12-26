На Філіппінах тайфун завдав значних матеріальних збитків, зруйнувавши дахи будинків і перекинувши стовпи, 16 людей загинуло.
Тайфун Фанфон, який супроводжувався поривами вітру, що досягають 195 км/год, завдав значної матеріальної шкоди, зруйнувавши дахи будинків і перекинувши стовпи.
4 000 тис. людей змушені були залишити свої будинки в регіоні Східні Вісаї.
Люди починають викладати фотографії та коментарі у себе в соцмережах.
– Дороги залишаються заблокованими, але були зроблені деякі зусилля, щоб усунути шкоду. Це досить погано, – сказав Юнг Бьюнг Джун через месенджер Instagram.
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Через стихійне лихо були скасовані не менше 60 внутрішніх авіарейсів, 157 суден не можуть вийти в море, понад 20 тис. пасажирів залишаються у портах.
За минулу ніч тайфун знищив приблизно 100 будинків.
Нещодавно Японію накрив потужний тайфун Хагібіс. Через негоду загинуло двоє людей, ще 70 постраждали.