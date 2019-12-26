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Нотр-Дам могут не спасти – настоятель собора

Из-за хрупкости конструкции существует шанс в 50%, что собор Парижской Богоматери не спасут.

Нотр-Дам могут не спасти – настоятель собора

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове заявил, что реставрационные работы после пожара могут начать только в 2021 году.

По его словам, существует шанс того, что конструкцию не удастся спасти.

– Сегодня мы можем сказать, что есть вероятность в 50%, что собор будет сохранен. Также есть вероятность 50% того, что строительные леса упадут на три свода, поскольку, как вы видите, здание до сих пор очень хрупкое, – рассказал Шове.

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Сейчас необходимо убрать 50 тыс. элементов старых строительных лесов, находящихся в задней части Нотр-Дама. Только после этого смогут оценить состояние собора.

Настоятель Нотр-Дама считает, что понадобится около трех лет, чтобы сделать собор безопасным, однако на полное восстановление уйдет больше времени.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что хотел бы восстановить собор до 2024 года.

К слову, главный архитектор реконструкции собора Парижской Богоматери Филиппе Вильнев выражал обеспокоенность тем, что потолок собора Парижской Богоматери может обрушиться.

Источник: AP News

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