Из-за аномальной жары, которая наблюдается во Франции, потолок собора Парижской Богоматери может не выдержать и обрушиться.

Главный архитектор реконструкции собора Парижской Богоматери Филиппе Вильнев заявил, что здание может не выдержать аномальной жары и обрушиться.

– Моя обеспокоенность связана с тем, что стыки и каменная кладка свода могут потерять свою прочность из-за того, что высохнут, и в результате – обрушатся, – сказал Вильнев.

В связи с аномальной жарой в регионе было принято решение о приостановке реконструкции собора.

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Недавно в Париже зафиксировали температуру воздуха 42,6°, которая стала рекордом для города.

К слову, ученые высказали теорию о том, что из-за глобального потепления началось распространение опасного грибка.