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Нотр-Дам можуть не врятувати – настоятель собору

Через крихкість конструкції існує шанс у 50%, що собор Паризької Богоматері не врятують.

Нотр-Дам можуть не врятувати – настоятель собору

Настоятель собору Паризької Богоматері Патрік Шове заявив, що реставраційні роботи після пожежі можуть розпочати лише у 2021 році.

За його словами, існує шанс того, що конструкцію не вдасться врятувати.

– Сьогодні ми можемо сказати, що є ймовірність в 50%, що собор буде збережено. Також є ймовірність 50% того, що будівельні ліси впадуть на три склепіння, оскільки, як ви бачите, будівля досі дуже крихка, – розповів Шове.

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Наразі необхідно прибрати 50 тис. елементів старих будівельних лісів, які знаходяться у задній частині Нотр-Даму. Лише після цього зможуть оцінити стан собору.

Настоятель Нотр-Даму вважає, що знадобиться близько трьох років, щоб зробити собор безпечним, проте на повне його відновлення піде більше часу.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що хотів би відновити собор до 2024 року.

До слова, головний архітектор реконструкції собору Паризької Богоматері Філіппе Вільньов виражав стурбованість тим, що стеля собору Паризької Богоматері може обвалитися.

Джерело: AP News

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