Разговор с Зеленским был идеальным – Трамп об импичменте

Президент США Дональд Трамп считает, что ему не должны были объявлять импичмент, ведь не было ни одного преступления во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел “идеальный телефонный разговор” с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Пелоси получила нулевые голоса от республиканцев во время голосования в Палате представителей, не было ни одного преступления, разговор с президентом Украины был идеальным, без какого-либо давления, – сказал глава США.

Он также не понимает, почему смогли начать процедуру импичмента.

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Трамп считает, что объявление импичмента было несправедливым, ведь в нем “нет надлежащей правовой процедуры, надлежащего представительства или свидетелей”.

По его словам, демократы пытаются возглавить большинство в Сенате, где главенствуют республиканцы.

К слову, Дональд Трамп требует немедленно начать судебное разбирательство по импичменту в Сенате.

Источник: Donald J. Trump