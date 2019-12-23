Зеленський і Трамп потрапили на обкладинку журналу The Week

Карикатура с президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом США Дональдом Трампом украсила обложку американского журнала The Week.
Номер журнала The Week под названием Лицо 2019 года должен появиться в продаже 27 декабря.
Издание определило Зеленского, Трампа и еще 10 политиков и деятелей лицами 2019 года.
На карикатуре президенты Украины и США якобы спорят из-за ракеты.
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Есть здесь и президент РФ Владимир Путин – в роли Санта-Клауса.
Политиков изобразили на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве.
Напомним, ранее Владимир Зеленский появился на обложке Time за 16 декабря.
Источник: The Week
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