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Зеленский и Трамп попали на обложку журнала The Week

Карикатура с президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом США Дональдом Трампом украсила обложку американского журнала The Week.

Зеленський і Трамп потрапили на обкладинку журналу The Week

Номер журнала The Week под названием Лицо 2019 года должен появиться в продаже 27 декабря.

Издание определило Зеленского, Трампа и еще 10 политиков и деятелей лицами 2019 года.

На карикатуре президенты Украины и США якобы спорят из-за ракеты.

Читайте: $300 млн на помощь Украине: Конгресс США поддержал оборонный бюджет

Есть здесь и президент РФ Владимир Путин – в роли Санта-Клауса.

Политиков изобразили на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве.

Напомним, ранее Владимир Зеленский появился на обложке Time за 16 декабря.

Источник: The Week

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