Белый дом заявляет о решительных оборонных действиях, предпринятых президентом США Дональдом Трампом с целью ликвидации генерала сил Кудс Касема Сулеймани.

Командующий иранскими силами погиб в результате удара беспилотника.

– Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе.

Этот удар был направлен на то, чтобы сдержать будущие планы иранских атак. Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов,по всему миру, – говорится в заявлении Пентагона.