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Факты / Мир

Генерала Сулеймани убили по приказу Трампа

Иранского генерал-майора революционного гвардейского корпуса Касема Сулеймани убили в аэропорту Багдада по поручению президента США.

Генерала Сулеймани убили по приказу Трампа

Белый дом заявляет о решительных оборонных действиях, предпринятых президентом США Дональдом Трампом с целью ликвидации генерала сил Кудс Касема Сулеймани.

Командующий иранскими силами погиб в результате удара беспилотника.

– Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе.

Этот удар был направлен на то, чтобы сдержать будущие планы иранских атак. Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов,по всему миру, – говорится в заявлении Пентагона.

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Сулеймани был командиром Сил Кудса, элиты, внешнего крыла Корпуса стражей исламской революции в Иране, которое администрация Трампа назначила террористической организацией.

Напомним, ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.

Источник: The Guardian

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