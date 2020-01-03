Ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.

В столице Ирака по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада нанесены три ракетных удары.

В результате обстрела взорвались два автомобиля и погибли восемь человек, в том числе пять членов шиитского формирования Аль-Хашд аш-Шааби и еще двое посетителей аэропорта.

Восьмой погибший – гражданский, который умер в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.

Среди погибших – глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. Также погиб руководитель управления общественных связей Аль-Хашд аш-Шааби Ирака Мухаммеда аль-Джабири.

– Американские и израильские враги несут ответственность за убийство моджахедов Абу Махди аль-Мухандиса и Касема Сулеймани, — заявил агентству представитель иракских Народных мобилизационных сил Ахмед аль-Ассади.

BREAKING: The U.S. confirms it killed top Iranian general Qasem Soleimani, head of the elite Quds Force, in an airstrike on the Baghdad airport Thursday. The Pentagon says the strike came “at the direction of the President.” pic.twitter.com/w633BExL6q — Democracy Now! (@democracynow) January 3, 2020

Ранения получили 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт, куда попала одна из ракет.

Еще одна прилетела на взлетно-посадочную полосу, из-за чего аэропорт закрыли.

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Американские СМИ со ссылкой на представителей администрации США подтвердили, что была проведена атака против двух людей, связанных с Ираном.

Сразу после сообщения об убийстве иранского генерала Сулеймани в Twitter Трампа появился пост с флагом США.

Напомним, 31 декабря 2019 года в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде из-за авиаудара по объектам организации Хезболла на территории страны.

По словам американского лидера Дональда Трампа, за этой атакой стоит Иран.

Источник: Al-Arabiya