В столице Ирака по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада нанесены три ракетных удары.

В результате обстрела взорвались два автомобиля и погибли восемь человек, в том числе пять членов шиитского формирования Аль-Хашд аш-Шааби и еще двое посетителей аэропорта.

Восьмой погибший – гражданский, который умер в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.

Среди погибших – глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. Также погиб руководитель управления общественных связей Аль-Хашд аш-Шааби Ирака Мухаммеда аль-Джабири.

BREAKING: The U.S. confirms it killed top Iranian general Qasem Soleimani, head of the elite Quds Force, in an airstrike on the Baghdad airport Thursday. The Pentagon says the strike came “at the direction of the President.” pic.twitter.com/w633BExL6q

— Democracy Now! (@democracynow) January 3, 2020