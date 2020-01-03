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Факты / Мир

Ракетный обстрел аэропорта Багдад: убит генерал сил Кудс Касем Сулеймани

Ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.

Ракетный обстрел аэропорта Багдад: убит генерал сил Кудс Касем Сулеймани

В столице Ирака по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада нанесены три ракетных удары.

В результате обстрела взорвались два автомобиля и погибли восемь человек, в том числе пять членов шиитского формирования Аль-Хашд аш-Шааби и еще двое посетителей аэропорта.

Восьмой погибший – гражданский, который умер в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.

Среди погибших – глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. Также погиб руководитель управления общественных связей Аль-Хашд аш-Шааби Ирака Мухаммеда аль-Джабири.

– Американские и израильские враги несут ответственность за убийство моджахедов Абу Махди аль-Мухандиса и Касема Сулеймани, — заявил агентству представитель иракских Народных мобилизационных сил Ахмед аль-Ассади.

Ранения получили 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт, куда попала одна из ракет.

Еще одна прилетела на взлетно-посадочную полосу, из-за чего аэропорт закрыли.

Читайте: Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей в Идлибе – Трамп

Американские СМИ со ссылкой на представителей администрации США подтвердили, что была проведена атака против двух людей, связанных с Ираном.

Сразу после сообщения об убийстве иранского генерала Сулеймани в Twitter Трампа появился пост с флагом США.

Напомним, 31 декабря 2019 года в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде из-за авиаудара по объектам организации Хезболла на территории страны.

По словам американского лидера Дональда Трампа, за этой атакой стоит Иран.

Источник: Al-Arabiya

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