Иран расценивает ликвидацию Сулеймани как акт международного терроризма

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф считает, что США совершили акт международного терроризма, когда выпустили три ракеты по международному аэропорту в Багдаде.

В результате действий Пентагона погиб генерал-майор Корупса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

По словам иранского министра, действия Вашингтона опасны и ведут к эскалации конфликта.

Он добавил, что США понесут ответственность за все последствия своей “мошеннической авантюры”.

The US’ act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.

The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.

— Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020