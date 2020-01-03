РФ перестала поставлять нефть в Беларусь

С 1 января белорусские нефтеперерабатывающие заводы перестали получать сырье из России.

Представители нефтеперерабатывающих заводов в Новополоцке и Мозыре сообщили, что с начала года перестали получать сырье из России.

По их словам, заводы работают со сниженной загрузкой на остатках нефти, которая была накоплена в декабре.

Читайте: Газовая ловушка Кремля: что ждет украинскую ГТС в 2020 году

Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены.

Текущие запасы позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

– Сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь, — заявил официальный представитель концерна Белнефтехим.

К слову, Укртранснафта и российская Транснефть заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти, которое продлевает его действие на 10 лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.