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Факты / Мир / Россия

РФ перестала поставлять нефть в Беларусь

С 1 января белорусские нефтеперерабатывающие заводы перестали получать сырье из России.

РФ перестала поставлять нефть в Беларусь

Представители нефтеперерабатывающих заводов в Новополоцке и Мозыре сообщили, что с начала года перестали получать сырье из России.

По их словам, заводы работают со сниженной загрузкой на остатках нефти, которая была накоплена в декабре.

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Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены.

Текущие запасы позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

– Сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь, — заявил официальный представитель концерна Белнефтехим.

К слову, Укртранснафта и российская Транснефть заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти, которое продлевает его действие на 10 лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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