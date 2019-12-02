Десятилетний контракт на транспортировку российского газа в Европу по территории Украины истекает в новогоднюю ночь. Если не будет нового соглашения – Кремль угрожает закрутить вентиль в 9 утра 1 января. И, фактически, повторить сценарий 2009 года, когда Европа чуть не замерзла из-за отсутствия топлива.

Газпром давит и ставит ультиматум. Новый контракт должен быть подписан до 13 декабря.

Нафтогаз отсудил у россиян $3 млрд. Общая сумма украинских претензий достигает 22 млрд. В Москве предлагают продлить транзит лишь на год. Тогда как Украина с Еврокомиссией настаивают на новом 10-летнем контракте. В Газпроме о таком сроке пока и слышать не хотят. И ведут себя так, словно на дворе еще 2009 год.

Прошло четыре года, как Украина не покупает газ напрямую в России. А наши запасы топлива в этом году побили все рекорды. Россияне тоже успели закачать в европейские хранилища немало голубого топлива. Но без украинского транзита этого запаса хватит ненадолго.

На днях пришла приятная новость из Швеции – тамошний суд отказал россиянам в апелляции по пересмотру проигранного ими дела в Стокгольмском арбитраже.

Газпром привычно атакует. Нафтогаз не намерен уступать. И уже добился ареста имущества российского монополиста в нескольких странах. По мнению бывшего депутата Госдумы, политэмигранта Ильи Пономарева, газовая война этой зимой непременно будет. Ведь в ней заинтересованы влиятельные бизнес-структуры.

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Чтобы застраховать украинцев от возможных ценовых колебаний, Кабмин зафиксировал до весны цену газа для населения и теплокоммунэнерго на уровне 8 гривен за кубометр.

Чем холоднее будет к западу от Украины, тем, вероятно, теплее будет отношение европейцев к позиции Газпрома. Так, по крайней мере, рассчитывают в Москве. Поэтому время будет играть не в пользу Киева. Поэтому к переговорам подключился лично президент Украины. На этой неделе он говорил по телефону о газовых делах с Владимиром Путиным.

Но Россия продолжает грязную игру на трубе и стремится получить с подписанием нового контракта джекпот. По словам министра энергетики Оржеля, Москва настаивает, чтобы вместе с транзитным соглашением мы подписали еще одно – о возобновлении прямых поставок топлива украинским потребителям. Да еще и предлагает невероятные скидки. И откуда такая щедрость?

Энергетический министр Оржель на этой неделе подтвердил, что возможность прямых закупок российского газа таки обсуждают. Но заверил: цена ни в коем случае не будет политической, а будет зависеть от европейской. Зато премьер Гончарук подобные переговоры с Москвой опроверг. Эксперты же предупреждают: это может быть ловушка Кремля. Чтобы получить в том числе и политические дивиденды.

Газовая ловушка Кремля для Украины. Как Россия играет на трубе

Но как бы там ни было – Украину сегодня фактически поставили перед выбором: или требовать от Газпрома уплаты $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, или надеяться на продолжение транзита. По данным руководителя Нафтогаза Андрея Коболева, это тоже 3 млрд. Но каждый год.

В следующем году россияне запустят в работу два новых экспортных трубопровода: Турецкий поток и Северный поток-2, на который они все же правдами и неправдами получили все необходимые разрешения. Также в авангарде газовой дружбы с Кремлем – Германия, самая мощная экономика Евросоюза. Поэтому рассчитывать на поддержку Европы нам не особо приходится.

Остается надеяться на Соединенные Штаты и их санкции против Северного потока. Для Украины газовый транзит – не только проценты ВВП, но и один из предохранителей против полномасштабной агрессии со стороны Кремля.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Рада приняла закон об анбандлинге.