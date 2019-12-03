Украина и Россия продлили контракт на транзит нефти в Европу на 10 лет – до 2030-го.

Укртранснафта и российская Транснефть заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти, которое продлевает его действие на 10 лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Документ подписали в Загребе (Хорватия) гендиректор Укртранснафты Николай Гавриленко и вице-президент Транснефти Сергей Андронов.

– Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между АО Укртранснафта и ПАО Транснефть актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе, – говорится в заявлении.

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Дополнительное соглашение гарантирует устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины и постоянные объемы прокачки нефти.

Напомним, 25 апреля компания Укртранснафта приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды из-за ее низкого качества.