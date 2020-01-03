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Факты / Мир

Цены на нефть резко повысились из-за убийства генерала Сулеймани

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,15% – до $68,13 на фоне новости об убийстве в Багдаде генерала Касема Сулеймани.

Цены на нефть резко повысились из-за убийства генерала Сулеймани

Стоимость нефти марки Brent превысила $68 на фоне новостей о гибели командующего спецподразделением Аль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. 

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent выросла на 3,15%, до $68,15.

Читайте: Генерала Сулеймани убили по приказу Трампа

Февральские фьючерсы марки WTI подорожали на 2,8%, до $62,83. На открытии торгов стоимость нефти WTI поднималась до $63,81.

Напомним, ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.

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