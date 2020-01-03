В войну с Ираном попадет и Израиль: последствия убийства генерал Сулеймани

Какие последствия для США и других стран будет иметь убийство иранского генерала Сулеймани – читайте в материале Фактов ICTV.

Американский беспилотник скинул ракету MQ-9, которая и убила генерала Сулеймани и еще нескольких представителей боевиков. Ракета попала в конвой, который выезжал из аэропорта столицы Ирана.

Генерал Сулеймани разработал почти каждую важную операции разведки Ирана и его вооруженных сил за последние два десятилетия.

Его смерть может стать серьезным катализаторов в разгар геополитического конфликта.

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К слову, американские чиновники уже говорят о полной готовности в случае кибератаки и террористического акта как против американских интересов, так и против их союзников. Речь идет об Израиле, вооруженные силы которого были переведены в боевую готовность.

Убив генерала Сулеймани, Трамп пошел на шаг, который отбрасывали президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама, опасаясь, что это приведет к началу войны между США и Ираном.

А главные критики политики президента в отношении Ирана подчеркивают, что ликвидация генерала может привести к серьезным и непредсказуемым последствиям, которые могут привести к вспышке насилия на всем Ближнем Востоке.

Напомним, ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.