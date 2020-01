В США опубликовали полные версии документов относительно задержки помощи Украине

Лидер демократического меньшинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер считает, что размещенные на сайте Just Security документы дают все основания требовать полноценного судебного процесса по импичменту Дональда Трампа.

Журналисты Just Security утверждают, что в их распоряжении оказалась полная версия документов, однако они отказались предоставить оригиналы электронных писем. NBC News не удалось подтвердить подлинность документов.

Согласно публикации, в документах говорится о том, что 30 августа, после встречи с Трампом замдиректор программ национальной безопасности в Административно-бюджетном управлении Белого дома Майкл Даффи направил электронное письмо на адрес Элейн Маккаскер, исполняющей обязанности финансового контролера Пентагона.

Читайте: Трамп готов выделить Украине $250 млн военной помощи

В этом письме говорилось о прямом указании Трампа удержать оказание помощи Украине. Даффи также написал, что он вскоре направит Маккаскер дополнительные документы, касающиеся продления запрета на оказание помощи Украине.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси раскритиковала Белый дом за отказ от публикации электронной переписки Даффи во время расследования по импичменту в нижней палате Конгресса.

Trump engaged in unprecedented, total obstruction of Congress, hiding these emails, all other documents, and his top aides from the American people.

His excuse was a phony complaint about the House process.

What’s the excuse now? Why won’t Trump & McConnell allow a fair trial? https://t.co/S3ZlEJMMDB

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2 января 2020 г.