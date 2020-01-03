В США опубликовали полные версии документов относительно задержки помощи Украине

Документы показывают, что у замдиректора программ национальной безопасности в Административно-бюджетном управлении Белого дома Майка Даффи было четкое указание от Дональда Трампа задержать военную помощь Украине.

Лидер демократического меньшинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер считает, что размещенные на сайте Just Security документы дают все основания требовать полноценного судебного процесса по импичменту Дональда Трампа.

Журналисты Just Security утверждают, что в их распоряжении оказалась полная версия документов, однако они отказались предоставить оригиналы электронных писем. NBC News не удалось подтвердить подлинность документов.

Согласно публикации, в документах говорится о том, что 30 августа, после встречи с Трампом замдиректор программ национальной безопасности в Административно-бюджетном управлении Белого дома Майкл Даффи направил электронное письмо на адрес Элейн Маккаскер, исполняющей обязанности финансового контролера Пентагона.

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В этом письме говорилось о прямом указании Трампа удержать оказание помощи Украине. Даффи также написал, что он вскоре направит Маккаскер дополнительные документы, касающиеся продления запрета на оказание помощи Украине.

– Эти письма еще раз показывают беспокойство чиновников администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя, – заявил Шумер.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси раскритиковала Белый дом за отказ от публикации электронной переписки Даффи во время расследования по импичменту в нижней палате Конгресса.

– Трамп участвовал в тотальном препятствовании Конгрессу, скрывая эти электроные письма и все другие документы, а также своих старших советников от американского народа. Его оправданием стала фальшивая жалоба по поводу процесса в Палате представителей. Какое оправдание теперь? Почему Трамп и Макконнелл не позволяют провести честное расследование? – заявила Пелоси.

Trump engaged in unprecedented, total obstruction of Congress, hiding these emails, all other documents, and his top aides from the American people. His excuse was a phony complaint about the House process. What’s the excuse now? Why won’t Trump & McConnell allow a fair trial? https://t.co/S3ZlEJMMDB — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2 января 2020 г.

Новое расследование основывается на анализе неотредактированных версий документов. В прошлом месяце правительство по решению суда обнародовало их в отредактированном виде – с затемненными фрагментами текста.

Недавно адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что готов сделать все, чтобы добиться оправдания главы государства в деле об импичменте.

Источник: NBC News