Иран больше не будет мстить США за Сулеймани

Действия Ирана против США в последние дни были пропорциональными убийству генерала Касема Сулеймани.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что месть США за гибель генерала Касема Сулеймани завершена.

Больше действий, которые касаются мести за Сулеймани, не будут осуществлять.

– Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены, – сказал Тахт-Раванчи.

Читайте: Атака на базы США: Трамп анонсировал санкции против Ирана

Он добавил, что действиями против США Иран реализовал свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Если Соединенные Штаты не будут проявлять агрессию по отношению к Ирану, никаких военных действий со стороны Тегерана не будет.

Однако в случае атак от Ирана последует аналогичный ответ.

К слову, постпред США при ООН Келли Крафт сообщила, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Ираном.