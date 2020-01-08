Атака на базы США: Трамп анонсировал санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа атаку Ирана на американские военные базы и введут санкции.

В США состоялось выступление американского президента Дональда Трампа касательно атаки на военные базы в Ираке.

Он заявил, что Иран прекратить поддержку террористов и отказаться от ядерных амбиций. Для сдерживания страны Соединенные Штаты планируют ввести мощные санкции.

По словам Трампа, Иран не будет ядерного оружия пока он остается президентом США.

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Глава Соединенных Штатов призвал Европу, Китай, Россию и другие страны отказаться от ядерной сделки с Ираном.

Также большее внимание на ситуацию на Ближнем Востоке должен обращать НАТО и быть более вовлеченным в нее.

Президент США сказал, что генерал Касем Сулеймани был настоящим террористом, которого нужно уничтожить очень давно.

Напоследок Трамп заявил, что готов к миру со всеми странами, которые его ищут. Иран и США могли бы сотрудничать в вопросах, которые принесут выгоду обеим странам.

Никаких военных действий против Ирана не было анонсировано.

Напомним, 8 января Корпус стражей Исламской революции Ирана атаковал военные базы США на западе Ирака.

Видео: FOX 10 Phoenix