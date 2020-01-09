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Факты / Мир

Без предварительных условий: США готовы к переговорам с Ираном

В США заявили, что готовы пойти на переговоры с Ираном после атаки американских военных баз на Ближнем востоке.

Без предварительных условий: США готовы к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности письмо, в котором объяснила убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборон и оправдано ст.51 Устава ООН.

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Кроме того, в письме говориться, что Вашингтон готов включиться в переговоры с Ираном без предварительных условий чтобы не допустить дальнейшей угрозы международному сообществу.

Напомним, ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.

В ответ на убийство генерала Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Источник: Reuters

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