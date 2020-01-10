Российский самолет совершил жесткую посадку в Анталье

Самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в Анталье выполняя рейс из Москвы. Пилоты запросили экстренную посадку в связи с задымлением. При приземлении одно шасси самолета от удара деформировало фюзеляж.

Информации о пострадавших нет. Издание Breaking Aviation News опубликовало фото самолета после приземления.

Bu sabah Moskova’dan Antalya’ya inen Rus havayolu Nordwind’e ait Airbus A321-200 tipi VQ-BRS kuyruk tescilli yolcu uçağı büyük tehlike atlattı. Uçağın inişte duman uyarısı yaptığı ve acil iniş istediği öğrenildi. Haberin ayrıntıları için https://t.co/Apdenv843i pic.twitter.com/quHtALD37k — AirportHaber (@AirportHaber) January 10, 2020

В российских авиационных властях сообщили, что самолет летел без пассажиров. Экипаж не пострадал.

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Ранее представитель Ирана заявил, что расследование авиакатастрофы самолета МАУ может занять до двух лет.

Источник: Airporthaber