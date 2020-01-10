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Факты / Мир / Россия

Российский самолет совершил жесткую посадку в Анталье

Самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в Анталье выполняя рейс из Москвы. Пилоты запросили экстренную посадку в связи с задымлением. При приземлении одно шасси самолета от удара деформировало фюзеляж.

Информации о пострадавших нет. Издание Breaking Aviation News опубликовало фото самолета после приземления.

В российских авиационных властях сообщили, что самолет летел без пассажиров. Экипаж не пострадал.

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Ранее представитель Ирана заявил, что расследование авиакатастрофы самолета МАУ может занять до двух лет.

Источник: Airporthaber

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