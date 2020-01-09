Появилось видео попадания ракеты в авиалайнер МАУ – Bellingcat

Появилось видео, которое вероятно показывает попадания ракеты в самолет МАУ, который потерпел крушение в городе Тегеран.

Исследовательская поисковая сеть Bellingcat обнародовала на своей странице в Twitter видео, которое вероятно показывает попадания ракеты в украинский самолет компании МАУ в Тегеране.

Отмечается, что расследователи Bellingcat проверяют информацию.

– Мы анализируем это новое видео, которое якобы показывает взрыв в воздухе. По нашей первоначальной оценке, видео показывает многоквартирный дом в западном Парандий в Иране, – сообщили в Bellingcat.

В тоже время газета The New York Times подтвердила, что на этом видео иранская ракета попадает в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана, где украинский авиалайнер перестал передавать свой сигнал перед тем, как он разбился.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4 — Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

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Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране сбила ракета – на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

Он заявил, что по разведданным из нескольких источников украинский самолет был случайно сбит Ираном.