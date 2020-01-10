Расследование авиакатастрофы украинского самолета МАУ Boeing 737 рейса PS752 в Иране может затянуться до двух лет. Об этом заявил официальный представитель Ирана.

Чиновник отметил, что расшифровка информации с бортовых самописцев самолета может занять один-два месяца.

Он добавил, что иранские расследователи хотели бы самостоятельно расшифровать данные черных ящиков.

Однако, при необходимости, они могут отправить их в Украину, Канаду, Францию или Россию, поскольку у власти Ирана заключены соглашения с этими странами.

Ранее иранские и украинские специалисты договорились о том, что будут проводить совместное расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране.