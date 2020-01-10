Великобритания готовит собственные санкции против РФ – СМИ

Великобритания может запустить собственные санкции, в рамках которых будут блокировать активы лиц, которых подозревают в нарушении прав человека.

О запуске нового санкционного механизма Лондон должен объявить уже после выхода из Евросоюза. Ожидается, что под первую волну новых санкций могут попасть граждане РФ.

После введения указанного механизма, Великобритания сможет вводить ограничительные меры без согласования с другими странами ЕС, что позволит значительно ускорить процесс.

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Под первую волну санкций Великобритании, кроме граждан РФ, могут попасть жители:

Северной Кореи;

Ливии;

Саудовской Аравии.

В новых ограничительных мерах планируют использовать блокировку активов и запрещать въезд в страну людям, которые причастны к нарушению прав человека.

К слову, в Конгрессе США назвали условия, при которых с России могут снять санкции.

Источник: Financial Times