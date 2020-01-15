Отставка правительства РФ: Путин предложил Медведеву новую должность

После отставки правительства России Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву занять должность заместителя председателя Совета безопасности.

Кроме того, Медведев остается исполняющим обязанности премьер-министра до формирования нового правительства.

Председателем Совбеза является президент РФ. Путин заявил, что планирует ввести должность зампредседателя.

Читайте: “Свои” на топ-должностях и один срок президента: Путин предлагает изменить Конституцию

По его словам, Медведев всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны, поэтому просил его заняться именно этим.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Фото: government.ru