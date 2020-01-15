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Факти / Світ / Росія

Відставка уряду РФ: Путін запропонував Медведєву нову посаду

Після відставки уряду Росії Володимир Путін запропонував Дмитру Медведєву обійняти посаду заступника голови Ради безпеки.

Крім того, Медведєв залишається виконувачем обов’язків прем’єр-міністра до формування нового уряду.

Головою Ради безпеки є президент РФ. Путін заявив, що планує ввести посаду заступника голови.

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За його словами, Медведєв завжди займався питаннями підвищення обороноздатності та безпеки країни, тому попросив його зайнятися саме цим.

Нагадаємо, 15 січня Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд в повному складі йде у відставку.

Фото: government.ru

Джерело: РИА Новости

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