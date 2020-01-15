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Факты / Мир / Россия

“Свои” на топ-должностях и один срок президента: Путин предлагает изменить Конституцию

В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в обществе обозначился запрос на перемены.

Поддержка Владимира Путина в России рекордно снизилась, теперь глава Кремля собирается ввести ряд изменений в российскую Конституцию и предложил провести всенародное голосование по этому поводу.

По словам российского президента, необходимости заменять конституцию РФ нет, однако изменения, которые он предложил существенно повлияют на общественно-политический строй страны.

Первое важное изменение касается отношения РФ с международными договорами. Путин хочет, чтобы они действовали только в той части, когда они не противоречат Конституции.

Предлагается запретить иметь иностранное гражданство и вид на жительство в других странах должностным лицам и чиновникам.

– Предлагаю закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают критически важные для обеспечения суверенитета должности.

В частности, к членам Госдумы и Совета федерации, федеральные министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство, а также любой другой документ, который позволяет проживать постоянно на территории другого государства, – подчеркнул президент РФ.

Кроме этого, российский президент предлагает закрепить требования проживания на территории не менее 25 лет и отсутствие вида на жительство в другом государстве когда-либо прежде для кандидатов в президенты.

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– Что касается того, что один человек не может занимать пост президента два и более сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен, – добавил он.

Президент и Рада Федераций имеют право “убирать” судей Конституционного и Верховного суда. Делать это предлагается по представлению президента РФ.

  • Закрепить статус и роль Госдумы в Конституции и наделить ее правом формировать правительство.
  • Обязать президента РФ перед принятием кандидатур руководителей силовых ведомств проводить консультации с той же Госдумой.
  • Закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. При этом полномочия и возможности местного самоуправления также расширить.

Согласно конституции РФ, Владимир Путин не может идти на пятый президентский срок, таким образом, не примет участие в выборах 2024 года.

Факты ICTV писали, что 31 декабря во время телефонного разговора Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом, проведенным взаимным обменом пленными и заключением контракта на транзит российского газа.

Источник: Коммерсант

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