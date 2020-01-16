Госдума РФ назначила Мишустина премьер-министром

Предложение президента России Владимира Путина касательно назначения Михаила Мишустина премьер-министром поддержала Госдума РФ.

За назначение Мишустина премьер-министром проголосовали 383 депутата Государственной думы. Еще 41 депутат воздержался от голосования по указанному вопросу.

Назначить премьер-министром Мишустина Путин предложил после заявления Дмитрия Медведева об отставке правительства.

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До назначения на пост чиновник провел встречу с представителями фракций Госдумы, во время которой рассказал о направлениях своей работы на указанном посту.

Также известно, что экс-премьер-министр Медведев попросил фракцию Единая Россия поддержать кандидатуру Мишустина.

Напомним, 15 января Путин подписал указ касательно отставки российского правительства.

Предыдущий состав Кабинета министров продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.