Держдума РФ призначила Мішустіна прем’єр-міністром

Пропозиція президента Росії Володимира Путіна щодо призначення Михайла Мішустіна прем’єр-міністром підтримала Держдума РФ.

За призначення Мішустіна прем’єр-міністром проголосували 383 депутати Державної думи. Ще 41 депутат утримався від голосування із зазначеного питання.

Призначити прем’єр-міністром Мішустіна Путін запропонував після заяви Дмитра Медведєва про відставку уряду.

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До призначення на посаду чиновник провів зустріч з представниками фракцій Держдуми, під час якої розповів про напрямки своєї роботи на зазначеному посту.

Також відомо, що екс-прем’єр-міністр Медведєв попросив фракцію Єдина Росія підтримати кандидатуру Мішустіна.

Нагадаємо, 15 січня Путін підписав указ щодо відставки російського уряду.

Попередній склад Кабінету міністрів продовжить виконувати свої обов’язки до призначення нового складу уряду.