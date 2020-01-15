Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности Системы автоматизированного проектирования. Доктор экономических наук.
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса.
Был аспирантом Московского станкоинструментального института.
- В 1992 – 1995 гг – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.
- В 1995-1996 годах – заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба.
- В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.
С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем Министра Российской Федерации по налогам и сборам.
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Также он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
6 апреля 2010 года Мишустин назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
Напомним, Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
До формирования нового правительства Медведев также останется исполняющим обязанности премьер-министра.