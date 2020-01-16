Медведев останется человеком Путина – эксперты об отставке правительства РФ

Директор Института Карнеги в Москве Дмитрий Тренин считает, что карьера экс-премьер-министра России Дмитрия Медведева не закончится с его заявлением об отставке.

Тренин заявил, что Медведев еще понадобится президенту РФ Владимиру Путину во время переходного периода в стране, а потому будет оставаться альтер-эго Путина.

В The New York Times отставку российского правительства воспринимают как необычное явление.

– Пока неизвестно, является ли эта отставка сигналом о раздоре в российском руководстве, или частью скоординированного, но пока неизвестного плана Путина остаться у власти и переформатировать политическую систему, – пишет издание.

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В Институте Маккейна считают, что новые изменения в Конституцию РФ позволят Путину удержать власть после 2024 года.

Директор американского Центра Пенн Байден Майкл Карпентер, в свою очередь, больше сконцентрировался на личности возможного премьер-министра Михаила Мишустина.

Он считает его более трезвой версии Медведева.

– Выбор Михаила Мишустина в качестве премьер-министра показывает, что Путин хочет безликого технократа без собственных властных амбиций. Он мог назначить Алексея Кудрина, который делал заявления о коррупции. Вместо этого он выбрал Мишустина, фактически более трезвую (в буквальном смысле) версию Медведева, – сказал Карпентер.

К слову, Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву стать заместителем председателя Совета безопасности РФ после отставки правительства.