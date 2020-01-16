Медведєв залишиться людиною Путіна – експерти про відставку уряду РФ

Директор Інституту Карнегі в Москві Дмитро Тренін вважає, що кар’єра екс-прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва не завершиться із його заявою про відставку.

Тренін заявив, що Медведєв ще знадобиться президенту РФ Володимиру Путіну під час перехідного періоду в країні, а тому залишатиметься альтер-его Путіна.

В The New York Times відставку російського уряду сприймають як незвичайне явище.

– Наразі невідомо, чи є ця відставка сигналом про розбрат в російському керівництві, або частиною скоординованого, але поки невідомого плану Путіна залишитись при владі і переформатувати політичну систему, – пише видання.

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В Інституті Маккейна вважають, що нові зміни до Конституції РФ дозволять Путіну втримати владу після 2024 року.

Директор американського Центру Пенн Байден Майкл Карпентер, в свою чергу, більше сконцентрувався на особистості можливого прем’єр-міністра Михайла Мішустіна.

Він вважає його більш тверезою версією Медведєва.

– Вибір Михайла Мішустіна як прем’єр-міністра показує, що Путін хоче безликого технократа без власних владних амбіцій. Він міг призначити Олексія Кудріна, який робив заяви щодо корупції. Натомість він обрав Мішустіна, фактично більш тверезу (в буквальному сенсі) версію Медведева, – сказав Карпентер.

До слова, Володимир Путін запропонував Дмитру Медведєву стати заступником голови Ради безпеки РФ після відставки уряду.