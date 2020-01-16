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Факты / Мир / Россия

Единая Россия поддержала Мишустина на пост премьера

Единая Россия единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра Российской Федерации.

На встрече фракции ЛДПР с Мишустиным состав нового кабмина не обсуждался.

Мишустин считает, что в первую очередь, на новом посту нужно заниматься реформой управления и внедрять современные технологии.

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Напомним, Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. До формирования нового правительства Медведев также останется исполняющим обязанности премьер-министра.

Затем президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

16 января Госдума поддержала кандидатуру, представленную Путиным.

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