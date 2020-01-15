Правительство РФ подало в отставку

Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции РФ.

– Предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституции внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти исполнительной, законодательной и судебной, – сказал премьер РФ.

Он сказал что в этом контексте очевидно, что они, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту Путину возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях было правильным подать в отставку.

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В ответ на это Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. До формирования нового правительства Медведев также останется исполняющим обязанности премьер-министра.

Напомним, президент РФ собирается ввести ряд изменений в российскую Конституцию и предложил провести всенародное голосование для принятия этих пунктов.