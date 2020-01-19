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Факты / Мир / Россия

Крымские санкции сильно ударили по экономике РФ – Медведев

Экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что мировые санкции в отношении России, последовавшие после аннексии Крыма, болезненно ударили по экономике РФ.

– После присоединения Крыма последовали санкции.

Это болезненно ударило по экономике, и мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных, да еще и кризисных условиях правительству пришлось заняться важнейшей темой, которой никогда до этого оно не занималось – импортозамещением, потому что целый ряд товаров оказался отрезан от РФ, – сказал Медведев.

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Напомним, 15 января Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Источник: Интерфакс

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