PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Кримські санкції сильно вдарили по економіці РФ – Медведєв

Екс-прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що світові санкції щодо Росії, які послідували після анексії Криму, болісно вдарили по економіці РФ.

– Після приєднання Криму пішли санкції.

Це болісно вдарило по економіці, і ми повинні були не тільки налагодити роботу в дуже складних санкційних, та ще й кризових умовах уряду довелося зайнятися найважливішою темою, якої ніколи до цього воно не займалося – імпортозаміщенням, тому що ціла низка товарів виявилася відрізаною від РФ, – сказав Медведєв.

Читайте“Свої” на топ-посадах і один термін президента: Путін пропонує змінити Конституцію

Нагадаємо, 15 січня Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд в повному складі йде у відставку.

Джерело: Интерфакс

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка