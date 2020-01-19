Кримські санкції сильно вдарили по економіці РФ – Медведєв

Екс-прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що світові санкції щодо Росії, які послідували після анексії Криму, болісно вдарили по економіці РФ.

– Після приєднання Криму пішли санкції.

Це болісно вдарило по економіці, і ми повинні були не тільки налагодити роботу в дуже складних санкційних, та ще й кризових умовах уряду довелося зайнятися найважливішою темою, якої ніколи до цього воно не займалося – імпортозаміщенням, тому що ціла низка товарів виявилася відрізаною від РФ, – сказав Медведєв.