Кримські санкції сильно вдарили по економіці РФ – Медведєв

Екс-прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що світові санкції щодо Росії, які послідували після анексії Криму, болісно вдарили по економіці РФ.
– Після приєднання Криму пішли санкції.
Це болісно вдарило по економіці, і ми повинні були не тільки налагодити роботу в дуже складних санкційних, та ще й кризових умовах уряду довелося зайнятися найважливішою темою, якої ніколи до цього воно не займалося – імпортозаміщенням, тому що ціла низка товарів виявилася відрізаною від РФ, – сказав Медведєв.
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Нагадаємо, 15 січня Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд в повному складі йде у відставку.
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