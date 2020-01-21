ИГИЛ назначило нового лидера – The Guardian

Террористическая организация ИГИЛ назначила новым лидером одного из ее основателей и идеологов Амира Мухаммеда Саида Абделя Рахман аль-Мауля.
По информации издания The Guardian, имя нового лидера ИГИЛ огласили незадолго после смерти Абу Бакра аль-Багдади.
Амир Мухаммед Саид родился в Ираке, был “проповедником” и одним из заместителей аль-Багдади.
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Он познакомился с бывшим лидером террористической организации в 2004 году, во время заключения в американском лагере в Ираке.
Согласно информации издания, Амир Мухаммед Саид пытается объединить руководство террористов.
У него есть связи в Турции, где его брат является представителем политического движения Фронт иракских туркмен.
Новый лидер ИГИЛ может скрываться в окрестностях Мосула.
Напомним, 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади спецслужбами Соединенных Штатов.