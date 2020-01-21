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Факты / Мир

ИГИЛ назначило нового лидера – The Guardian

Террористическая организация ИГИЛ назначила новым лидером одного из ее основателей и идеологов Амира Мухаммеда Саида Абделя Рахман аль-Мауля.

По информации издания The Guardian, имя нового лидера ИГИЛ огласили незадолго после смерти Абу Бакра аль-Багдади.

Амир Мухаммед Саид родился в Ираке, был “проповедником” и одним из заместителей аль-Багдади.

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Он познакомился с бывшим лидером террористической организации в 2004 году, во время заключения в американском лагере в Ираке.

Согласно информации издания, Амир Мухаммед Саид пытается объединить руководство террористов.

У него есть связи в Турции, где его брат является представителем политического движения Фронт иракских туркмен.

Новый лидер ИГИЛ может скрываться в окрестностях Мосула.

Напомним, 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади спецслужбами Соединенных Штатов.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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