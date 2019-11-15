В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США на Киевщине задержан один из ключевых руководителей террористической организации “Исламское государство”.

Не далеко от Киева СБУ и МВД Грузии в совместной операции с ЦРУ США задержали одного из ключевых руководителей террористической организации “Исламское государство”.

По полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани занимал должность амира джамаата Ахадун Ахат в провинции Латакия, что в Сирии.

В 2013 году он стал заместителем военного амира, известного как Абу Умар аш-Шишани. В 2016 году, после ликвидации последнего, Аль Бара Шишани выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, где на основании фальшивых документов ему удалось легализоваться.

Находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность ИГИЛ. Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал.

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Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером “Исламского государства”.

Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом.

Напомним, что 27 октября в США провели операцию, направленную против лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. Позже президент США Дональд Трамп официально подтвердил информацию о смерти главаря террористической группировки.