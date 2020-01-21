ІДІЛ призначила нового лідера – The Guardian

Терористична організація ІДІЛ призначила новим лідером одного з її засновників та ідеологів Аміра Мухаммеда Саїда Абдель Рахмана аль-Мауля.

За інформацією видання The Guardian, ім’я нового лідера ІДІЛ оголосили незадовго після смерті Абу Бакра аль-Багдаді.

Амір Мухаммед Саїд народився в Іраку, був “проповідником” і одним із заступників аль-Багдаді.

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Він познайомився з колишнім лідером терористичної організації в 2004 році, під час утримання в американському таборі в Іраку.

Згідно з інформацією видання, Амір Мухаммед Саїд намагається об’єднати керівництво терористів.

У нього є зв’язки в Туреччині, де його брат є представником політичного руху Фронт іракських туркменів.

Новий лідер ІДІЛ може переховуватися в околицях Мосула.

Нагадаємо, 27 жовтня 2019 року президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про ліквідацію лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді спецслужбами Сполучених Штатів.