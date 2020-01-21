В РФ премьер-министр Михаил Мишустин представил новый состав правительства. К слову, многие министерства будут возглавлять дипломаты, которые работали в Кабмине экс-главы Дмитрия Медведева.
Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.
- Министр финансов – Антон Силуанов (министр при Медведеве)
- Министр внутренних дел – Владимир Колокольцев (министр при Медведеве)
- Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Евгений Зиничев (министр при Медведеве)
- Министр здравоохранения – Михаил Мурашко
- Министр иностранных дел – Сергей Лавров (министр при Медведеве)
- Министр культуры – Ольга Любимова
- Министр обороны – Сергей Шойгу (министр при Медведеве)
- Министр просвещения – Сергей Кравцов
- Министр науки и высшего образования – Валерий Фальков
- Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Александр Козлов (министр при Медведеве)
- Министр природных ресурсов и экологии – Дмитрий Кобылкин (министр при Медведеве)
- Министр промышленности и торговли – Денис Мантуров (министр при Медведеве)
- Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев
- Министр сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев (министр при Медведеве)
- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев (министр при Медведеве)
- Министр спорта Павел Колобков – Олег Матыцин
- Министр транспорта – Евгений Дитрих (министр при Медведеве)
- Министр труда и социальной защиты Максим Топилин – Антон Котяков
- Министр юстиции – Константин Чуйченко
- Министр экономического развития – Максим Решетников
- Министр энергетики – Александр Новак (министр при Медведеве)
Напомним, 15 января Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. 16 января предложение Путина касательно назначения Михаила Мишустина премьер-министром поддержала Госдума РФ.