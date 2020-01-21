В РФ премьер-министр Михаил Мишустин представил новый состав правительства. К слову, многие министерства будут возглавлять дипломаты, которые работали в Кабмине экс-главы Дмитрия Медведева.

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.

Министр финансов – Антон Силуанов (министр при Медведеве)

Министр внутренних дел – Владимир Колокольцев (министр при Медведеве)

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Евгений Зиничев (министр при Медведеве)

Министр здравоохранения – Михаил Мурашко

Министр иностранных дел – Сергей Лавров (министр при Медведеве)

Министр культуры – Ольга Любимова

Министр обороны – Сергей Шойгу (министр при Медведеве)

Министр просвещения – Сергей Кравцов

Министр науки и высшего образования – Валерий Фальков

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Александр Козлов (министр при Медведеве)

Министр природных ресурсов и экологии – Дмитрий Кобылкин (министр при Медведеве)

Министр промышленности и торговли – Денис Мантуров (министр при Медведеве)

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев

Министр сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев (министр при Медведеве)

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев (министр при Медведеве)

Министр спорта Павел Колобков – Олег Матыцин

Министр транспорта – Евгений Дитрих (министр при Медведеве)

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин – Антон Котяков

Министр юстиции – Константин Чуйченко

Министр экономического развития – Максим Решетников

Министр энергетики – Александр Новак (министр при Медведеве)

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. 16 января предложение Путина касательно назначения Михаила Мишустина премьер-министром поддержала Госдума РФ.