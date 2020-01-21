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Факты / Мир / Россия

В России представили новое правительство: кто сохранил должность (СПИСОК)

В РФ премьер-министр Михаил Мишустин представил новый состав правительства. К слову, многие министерства будут возглавлять дипломаты, которые работали в Кабмине экс-главы Дмитрия Медведева.

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.

  • Министр финансов – Антон Силуанов (министр при Медведеве)
  • Министр внутренних дел – Владимир Колокольцев (министр при Медведеве)
  • Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Евгений Зиничев (министр при Медведеве)
  • Министр здравоохранения – Михаил Мурашко
  • Министр иностранных дел – Сергей Лавров (министр при Медведеве)
  • Министр культуры –  Ольга Любимова
  • Министр обороны – Сергей Шойгу (министр при Медведеве)
  • Министр просвещения –  Сергей Кравцов
  • Министр науки и высшего образования –  Валерий Фальков
  • Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Александр Козлов (министр при Медведеве)
  • Министр природных ресурсов и экологии – Дмитрий Кобылкин (министр при Медведеве)
  • Министр промышленности и торговли – Денис Мантуров (министр при Медведеве)
  • Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев
  • Министр сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев (министр при Медведеве)
  • Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев (министр при Медведеве)
  • Министр спорта Павел Колобков  – Олег Матыцин
  • Министр транспорта – Евгений Дитрих (министр при Медведеве)
  • Министр труда и социальной защиты Максим Топилин – Антон Котяков
  • Министр юстиции – Константин Чуйченко
  • Министр экономического развития – Максим Решетников
  • Министр энергетики – Александр Новак (министр при Медведеве)

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. 16 января предложение Путина касательно назначения Михаила Мишустина премьер-министром поддержала Госдума РФ.

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