У РФ прем’єр-міністр Михайло Мішустін представив новий склад уряду. До слова, багато міністерств будуть очолювати дипломати, які працювали в Кабміні екс-глави Дмитра Медведєва.
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про склад нового кабінету міністрів.
- Міністр фінансів – Антон Силуанов (міністр за Медведєва)
- Міністр внутрішніх справ – Володимир Колокольцев (міністр за Медведєва)
- Міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих – Євген Зінічев (міністр за Медведєва)
- Міністр охорони здоров’я – Михайло Мурашко
- Міністр закордонних справ – Сергій Лавров (міністр за Медведєва)
- Міністр культури – Ольга Любимова (міністр за Медведєва)
- Міністр оборони – Сергій Шойгу (міністр за Медведєва)
- Міністр освіти – Сергій Кравцов
- Міністр науки та вищої освіти – Валерій Фальков
- Міністр з розвитку Далекого Сходу та Арктики – Олександр Козлов (міністр за Медведєва)
- Міністр природних ресурсів та екології – Дмитро Кобилкін (міністр за Медведєва)
- Міністр промисловості та торгівлі – Денис Мантуров (міністр за Медведєва)
- Міністр цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій – Максут Шадай
- Міністр сільського господарства – Дмитро Патрушев (міністр за Медведєва)
- Міністр будівництва та житлово-комунального господарства – Володимир Якушев (міністр за Медведєва)
- Міністр спорту – Олег Матицин
- Міністр транспорту – Євген Дітріх (міністр за Медведєва)
- Міністр праці та соціального захисту – Антон Котяков
- Міністр юстиції – Костянтин Чуйченко
- Міністр економічного розвитку – Максим Решетніков
- Міністр енергетики – Олександр Новак (міністр за Медведєва)
Нагадаємо, 15 січня Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд в повному складі йде у відставку. Уряд РФ подав у відставку відповідно до 117 статті Конституції Росії. 16 січня пропозиція Путіна щодо призначення Михайла Мішустіна прем’єр-міністром підтримала Держдума РФ.