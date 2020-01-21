PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

У Росії представили новий уряд: хто зберіг посаду (СПИСОК)

У РФ прем’єр-міністр Михайло Мішустін представив новий склад уряду. До слова, багато міністерств будуть очолювати дипломати, які працювали в Кабміні екс-глави Дмитра Медведєва.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про склад нового кабінету міністрів.

  • Міністр фінансів – Антон Силуанов (міністр за Медведєва)
  • Міністр внутрішніх справ – Володимир Колокольцев (міністр за Медведєва)
  • Міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих – Євген Зінічев (міністр за Медведєва)
  • Міністр охорони здоров’я – Михайло Мурашко
  • Міністр закордонних справ – Сергій Лавров (міністр за Медведєва)
  • Міністр культури – Ольга Любимова (міністр за Медведєва)
  • Міністр оборони – Сергій Шойгу (міністр за Медведєва)
  • Міністр освіти – Сергій Кравцов
  • Міністр науки та вищої освіти – Валерій Фальков
  • Міністр з розвитку Далекого Сходу та Арктики – Олександр Козлов (міністр за Медведєва)
  • Міністр природних ресурсів та екології – Дмитро Кобилкін (міністр за Медведєва)
  • Міністр промисловості та торгівлі – Денис Мантуров (міністр за Медведєва)
  • Міністр цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій – Максут Шадай
  • Міністр сільського господарства – Дмитро Патрушев (міністр за Медведєва)
  • Міністр будівництва та житлово-комунального господарства – Володимир Якушев (міністр за Медведєва)
  • Міністр спорту  – Олег Матицин
  • Міністр транспорту – Євген Дітріх (міністр за Медведєва)
  • Міністр праці та соціального захисту – Антон Котяков
  • Міністр юстиції – Костянтин Чуйченко
  • Міністр економічного розвитку – Максим Решетніков
  • Міністр енергетики – Олександр Новак (міністр за Медведєва)

Нагадаємо, 15 січня Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд в повному складі йде у відставку. Уряд РФ подав у відставку відповідно до 117 статті Конституції Росії. 16 січня пропозиція Путіна щодо призначення Михайла Мішустіна прем’єр-міністром підтримала Держдума РФ.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка