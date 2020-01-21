У РФ прем’єр-міністр Михайло Мішустін представив новий склад уряду. До слова, багато міністерств будуть очолювати дипломати, які працювали в Кабміні екс-глави Дмитра Медведєва.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про склад нового кабінету міністрів.

Міністр фінансів – Антон Силуанов (міністр за Медведєва)

Міністр внутрішніх справ – Володимир Колокольцев (міністр за Медведєва)

Міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих – Євген Зінічев (міністр за Медведєва)

Міністр охорони здоров’я – Михайло Мурашко

Міністр закордонних справ – Сергій Лавров (міністр за Медведєва)

Міністр культури – Ольга Любимова (міністр за Медведєва)

Міністр оборони – Сергій Шойгу (міністр за Медведєва)

Міністр освіти – Сергій Кравцов

Міністр науки та вищої освіти – Валерій Фальков

Міністр з розвитку Далекого Сходу та Арктики – Олександр Козлов (міністр за Медведєва)

Міністр природних ресурсів та екології – Дмитро Кобилкін (міністр за Медведєва)

Міністр промисловості та торгівлі – Денис Мантуров (міністр за Медведєва)

Міністр цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій – Максут Шадай

Міністр сільського господарства – Дмитро Патрушев (міністр за Медведєва)

Міністр будівництва та житлово-комунального господарства – Володимир Якушев (міністр за Медведєва)

Міністр спорту – Олег Матицин

Міністр транспорту – Євген Дітріх (міністр за Медведєва)

Міністр праці та соціального захисту – Антон Котяков

Міністр юстиції – Костянтин Чуйченко

Міністр економічного розвитку – Максим Решетніков

Міністр енергетики – Олександр Новак (міністр за Медведєва)

Нагадаємо, 15 січня Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд в повному складі йде у відставку. Уряд РФ подав у відставку відповідно до 117 статті Конституції Росії. 16 січня пропозиція Путіна щодо призначення Михайла Мішустіна прем’єр-міністром підтримала Держдума РФ.