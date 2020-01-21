Президент США Дональд Трамп осудил “пророков гибели Земли” в результате климатических проблем в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он призвал отказаться от “предсказаний апокалипсиса” и сказал, что США будут защищать свою экономику.
Говоря об экоактивистах, он сказал:
– Эти паникеры всегда требуют одного и того же – абсолютной власти, чтобы доминировать, трансформировать и контролировать каждый аспект нашей жизни.
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К слову, ранее 17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила в Давосе, что люди теперь “в целом осознают” риски изменения климата и глобального потепления.
При этом, выступая на панели с другими молодыми активистами, она добавила:
– С другой стороны, почти ничего не было сделано.
Источник: BBC