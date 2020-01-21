Вы не хотите говорить, но я не перестану! Тунберг выступила в Давосе

Климатическая активистка Грета Тунберг приняла участие в дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, во время которого в очередной раз обратила внимание на проблемы, связанные с изменением климата.

По ее словам, климатические угрозы действительно в центре внимания мира, поскольку этот вопрос часто поднимает молодежь.

– С другой стороны, почти ничего не было сделано, ведь выбросы диоксида углерода не уменьшились. Однако это одна из тех вещей, которых мы хотели бы достичь, – сказала активистка.

Читайте: В Давосе открывается юбилейный Всемирный экономический форум

Она считает, что к климатическим угрозам нужно относиться, как к мировому кризису, иначе их не смогут преодолеть.

Тунберг добавила, что ежегодно глобальные выбросы диоксида углерода составляют около 42 гигатонн.

– С прошлого лета я не перестаю повторять эти цифры почти в каждой своей речи, однако, мне кажется, что я ни разу не увидела, чтобы СМИ или чиновники рассказывали об этом, или о том, что это значит. Я знаю, что вы не хотите говорить об этом, но я не перестану повторять эти цифры, пока вы не начнете о них сообщать, – подытожила активистка.

К слову, в 2019 году журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года.