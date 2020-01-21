В Давосе открывается юбилейный Всемирный экономический форум

В этом году главной темой 50-го Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января, станет Стейкхолдеры для сплоченного и устойчивого мира.

Она должна расширить тезис профессора Клауса Шваба о капитализме стейкхолдеров, в котором компании заботятся не только о том, чтобы получать прибыль, но и о социальных и экономических вопросах во всех странах, в которых работают.

Ключевые вопросы форума разделены на шесть групп:

экономика;

экология;

технологии;

общество;

промышленность;

геополитика.

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На Всемирный экономический форум в Давосе должны приехать лидеры 53 стран мира, среди которых президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, канцлер Австрии Себастьян Курц и президент США Дональд Трамп.

В прошлом году он не смог приехать на экономический форум из-за шатдауна. В 2020 году он взял с собой министра финансов США Стивена Мнучина, министра торговли Уилбура Росса, Джареда Кушнера и Иванку Трамп.

Также на Всемирный экономический форум должны посетить главы таких международных организаций как ООН, НАТО, Интерпол, ВОЗ и другие.

Прибудет на форум и новый руководитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Кристин Лагард также приедет, но уже как глава Европейского центрального банка.

Украину на форуме также будут представлять премьер-министр Алексей Гончарук, предприниматель и меценат Виктор Пинчук, министр иностранных дел Вадим Пристайко, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Кроме того, на Всемирный экономический форум должны приехать народные депутаты от фракций Голос и Слуга народа.

23 января состоится Украинский завтрак в Давосе, который организует Фонд Виктора Пинчука.

На нем ожидается выступление Алексея Гончарука. Также в рамках Украинского завтрака состоится дискуссия с участием соучредителя Carlyle Group Дэвида Рубенштейна, профессора экономики Йельского университета Роберта Шиллера, исполнительного директора General Atlantic Билла Форда, главного исполнительного директора Jigsaw Джареда Коэна и украинского режиссера Олега Сенцова.

К слову, Всемирный экономический форум назвал одной из самых серьезных угроз для мировой экономики климатические катастрофы.