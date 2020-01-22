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Факты / Мир

Американцы хотят достать из Титаника старинный телеграф

Американская RMS Titanic Inc. планирует извлечь с затонувшего Титаника беспроводной телеграф фирмы Marconi, с которого корабль передавал сигнал бедствия.

В компании указывают, что из-за разрушения палубы самое известное радио в мире может быть навсегда похоронено.

RMS Titanic обратилась с запросом извлечь передатчик после того, как Великобритания и США подписали договор о выдаче частным компаниям разрешений вскрывать Титаник.

Читайте: В Мексике музыканты сыграли мелодию из Титаника во время потопа в ТЦ

У RMS Titanic есть возможность отправить к затонувшему судну подлодку, а затем пробить обшивку Титаника подводным роботом и извлечь оборудование.

Ранее Факты ICTV показывали, как выглядит Титаник через 107 лет.

Источник: The Washington Post

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