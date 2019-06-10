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В Мексике музыканты сыграли мелодию из Титаника во время потопа в ТЦ

Во время сильных дождей в Мексике крыша торгового центра Plaza Patria в Гвадалахаре не выдержала удара стихии.

У Мексиці музиканти зіграли мелодію з Титаніка під час потопу в ТЦ

В мексиканском городе Гвадалахара из-за ливня затопило торговый центр – вода полилась прямо с потолка.

В это время музыканты, игравшие в здании ТЦ, не растерялись и исполнили мелодию My heart will go on из фильма Джеймса Кэмерона Титаник.

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Очевидцы выложили в сети видео.

 

Напомним, в Украине из-за непогоды на территории Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской областей были подтоплены десятки населенных пунктов.

ВидеоCagua lulco

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