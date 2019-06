Во время сильных дождей в Мексике крыша торгового центра Plaza Patria в Гвадалахаре не выдержала удара стихии.

В мексиканском городе Гвадалахара из-за ливня затопило торговый центр – вода полилась прямо с потолка.

В это время музыканты, игравшие в здании ТЦ, не растерялись и исполнили мелодию My heart will go on из фильма Джеймса Кэмерона Титаник.

Очевидцы выложили в сети видео.

Se está inundando Plaza Patria en Guadalajara y los músicos empezaron a tocar la de Titanic JAJAJAJAJAJAJAJAJA I’M SCREAMING pic.twitter.com/VPZ5kGbmQ5 — Cagua lulco (@EsauGv) 9 июня 2019 г.

Напомним, в Украине из-за непогоды на территории Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской областей были подтоплены десятки населенных пунктов.

Видео: Cagua lulco