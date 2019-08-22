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Как выглядит Титаник через 107 лет: первые жуткие кадры

Как выглядит Титаник через 107 лет после катастрофы – показали исследователи экспедиции Пять глубин, которые обследуют океан.

Команда использовала новое специальное оборудование на глубине почти 9 тысяч метров.

Титаник находится на дне Атлантики в 400 милях от канадского Ньюфаундленда. От когда-то роскошного пассажирского судна мало что осталось из-за бактерий.

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К слову, в Мексике музыканты сыграли мелодию из Титаника во время потопа в ТЦ.

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