Как выглядит Титаник через 107 лет: первые жуткие кадры
Как выглядит Титаник через 107 лет после катастрофы – показали исследователи экспедиции Пять глубин, которые обследуют океан.
Команда использовала новое специальное оборудование на глубине почти 9 тысяч метров.
Титаник находится на дне Атлантики в 400 милях от канадского Ньюфаундленда. От когда-то роскошного пассажирского судна мало что осталось из-за бактерий.
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К слову, в Мексике музыканты сыграли мелодию из Титаника во время потопа в ТЦ.
2019-08-22
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